Zappacosta a -7 da Atalanta-Inter: «Lì a marzo non un caso, sognare fa bene»

Zappacosta sogna lo scudetto, anche perché l’Atalanta si trova a soli tre punti dall’Inter capolista. Nella prossima giornata di campionato, la numero ventinove, ci sarà lo scontro diretto contro la Beneamata. Lotta al titolo bellissima.

SOGNARE FA BENE – Davide Zappacosta ha fatto seguito alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini prima e Marten de Roon poi. L’esterno ex Chelsea e Roma ha detto la sua al termine della partita vinta dall’Atalanta contro la Juventus per 4-0 all’Allianz Stadium. Queste le sue parole anche in vista del prossimo scontro diretto tra Atalanta e Inter, che è in programma giorno 16 marzo alle 20.45: «Siamo assolutamente contenti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e il pareggio in casa del Venezia si parlava di calo di ritmo, ma noi ci siamo sempre stati. Pensiamo partita dopo partita. Sognare fa bene, non dobbiamo smettere. Se siamo lì a marzo non è un caso e ci giocheremo le partite nel migliore dei modi, a partire dall’Inter». Lo stesso giocatore ha messo a referto il gol del momentaneo 3-0, che ha difatti chiuso definitivamente il match di Torino. Ora il grande scontro. I nerazzurri di Milano in settimana giocheranno anche il ritorno di Champions League contro il Feyenoord e si riparte dallo 0-2 di Rotterdam.