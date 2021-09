Zappacosta: «Scudetto? Tutto nelle nostre mani. Vogliamo confermarci»

Zappacosta è tornato all’Atalanta. L’esterno destro era nella lista degli obiettivi dell’Inter che poi ha virato su Dumfries per sostituire Hakimi. L’ex Genoa – intervistato dall'”Eco di Bergamo” – ha parlato degli obiettivi stagionali

DETERMINAZIONE – Queste le parole di Davide Zappacosta: «Noi non ci sentiamo inferiori a nessuno, però manteniamo i piedi per terra, giocando per vincere con la Juventus, così come con l’Empoli. Tutto è nelle nostre mani, solo il campo dirà chi è il migliore. Negli ultimi anni l’Atalanta ha dimostrato di essere tra le migliori quattro o cinque, ma nel calcio bisogna sempre confermarsi».

Fonte: torinogranata.it