Zappa non molla: «Col Napoli daremo il massimo! Bella partita»

Gabriele Zappa, terzino del Cagliari ed ex Inter, ha parlato della prossima sfida con il Napoli ed è carico per i 90 minuti che decideranno le sorti dello scudetto.

CORSA SCUDETTO – Gabriele Zappa ha annunciato l’obiettivo prossimo del Cagliari per questa partita finale. Il Cagliari giocherà con il Napoli in trasferta e anche da quella gara dipendono le speranze di scudetto ormai remote dell’Inter. I nerazzurri saranno a Como e dovranno guadagnare obbligatoriamente tre punti per avere almeno l’1% di possibilità di vincere il tricolore. L’errore madornale fatto con la Lazio sarà un rimpianto per tantissimo tempo, con il Como è vietato crearne di ulteriori per il prossimo futuro. Intanto, nonostante il Cagliari sia già salvo, Zappa non vuole mollare in occasione della partita con il Napoli: «Noi non siamo ancora in vacanza, abbiamo un paio di giorni per preparare quest’ultima partita che comunque è sempre una gara bella da giocare fuori casa. Ci sarà tanta gente e cercheremo di dare il massimo per fare bella figura. Noi ci siamo posti l’obiettivo di mantenere il quattordicesimo posto e cercheremo di fare la nostra partita e dare il massimo. Al Maradona ci sarà una bellissima atmosfera, sarà bello giocare in quello stadio venerdì»