Zappa: “Mi ispiro a Maicon! Dopo l’Inter in Serie B per migliorare, ma ora…”

Gabriele Zappa Cagliari

Zappa – difensore del Cagliari cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter -, intervistato da “Sky Sport” al termine di Torino-Cagliari, racconta del suo addio (arrivederci?) alla maglia nerazzurra per crescere prima in Serie B e adesso in Serie A. Sulle orme di Maicon

SOGNANDO MAICON – Una delle sorprese di questo avvio di Serie A è senza alcun dubbio Gabriele Zappa, al debutto tra le fila del Cagliari. Il terzino classe ’99 scuola Inter spiega il suo percorso nell’ultimo biennio: «Non ho debuttato in Prima Squadra e successivamente ho avuto l’opportunità di andare al Pescara a giocare con i grandi. Ho valutato attentamente l’opportunità di andare a Pescara e ho avuto fiducia nel mio procuratore, perché secondo lui era la scelta giusta. E infatti si è rivelata tale. Il modello a cui mi ispiro è sempre stato rappresentato da Maicon. Ho scelto il Pescara un anno fa per migliorarmi e cinque gol li ho fatti perché amo spingere (sorride, ndr). Tornare all’Inter? Se mi rivorranno, non posso saperlo. Non mi interessa il futuro e tutto il resto, ora. Adesso sono un giocatore del Cagliari e sono felice di essere qui. Penso solo al Cagliari».