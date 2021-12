Zappa: «Inter prima per un motivo! Dobbiamo prendere esempio da loro»

Zappa ha elogiato l’atteggiamento dell’Inter mostrato nella rotonda vittoria contro il Cagliari. Le parole dell’esterno sono state raccolte da Sport Mediaset al termine del match di Coppa Italia contro il Cittadella (vedi articolo).

IN VETTA – Gabriele Zappa, esterno del Cagliari con un passato nelle giovanili nerazzurre, è tornato sulla sfida di San Siro contro l’Inter dopo l’importante vittoria in Coppa Italia sul Cittadella: «È stato importante vincere, oltre che per il passaggio del turno soprattutto a livello mentale. Moralmente ci dà una grossa mano perché era un po’ che non vincevamo quindi sotto l’aspetto psicologico è stato davvero importante. Adesso recuperiamo le energie domani e poi prepariamo la partita di sabato che sarà fondamentale. Se siamo in questa situazione dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Abbiamo visto l’ultima partita contro l’Inter che è stata tosta. Abbiamo visto il loro atteggiamento, non mollavamo su ogni pallone. Infatti se sono primi in classifica un motivo c’è. Quindi dobbiamo prendere esempio da loro e dare tutti il massimo per cercare di uscire da questa situazione».