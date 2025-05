Zappa ribadisce: «Cagliari salvo, ma col Napoli faremo la nostra partita!»

Zappa, difensore del Cagliari, in un’intervista su Sky Sport ha parlato in vista della partita di domani sera che attende i sardi sul campo del Napoli, una sfida decisiva per le sorti dello scudetto.

LA PROMESSA DELL’EX – Gabriele Zappa alla vigilia di Napoli-Cagliari, su Sky ribadisce dopo l’intervista di ieri: «Salvarci è stata una bellissima soddisfazione, questo era l’anno in cui eravamo messi meglio, ma poi mille situazioni. L’importante però era condurre la nave in salvo. Cercheremo di dare tutto e fare la nostra partita per arrivare al 14° posto, ci siamo dati questo obiettivo. Cercheremo di dare il massimo, quest’anno abbiamo messo buone basi per aggiungere sempre qualcosa».