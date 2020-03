Zapelloni: “Situazione Inter difficile, ma Conte maestro in ciò. Juventus…”

Condividi questo articolo

Zapelloni – giornalista del “Corriere della Sera” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, concorda con le difficoltà dell’Inter causate da una gestione tutt’altro che ottimale dell’emergenza Coronavirus. Allo stesso tempo confida in Conte per uscirne senza pagare conseguenze

FINALMENTE IL CALENDARIO – Fa notare la paradossale “anomalia” a cui è costretta l’Inter in questi giorni Umberto Zapelloni: «Sicuramente è difficile preparare una partita cambiando ogni volta l’avversario e dopo due settimane di stop forzato. Però Antonio Conte è un maestro nel preparare le partite e nel motivare i suoi giocatori. Da stasera (ieri sera, ndr) Conte avrà la possibilità di preparare la partita contro la Juventus. Così come l’avrà Maurizio Sarri contro l’Inter. Questa è stata una situazione complicata per tutti, ma è importante che ora il calendario sia definito per tutte le squadre. Poi vedremo Inter-Sampdoria quando verrà giocata in base al cammino nerazzurro in Europa League…». Questa l’opinione di Zapelloni, che inoltre concorda con il collega Alfredo Pedullà sull’operato del Presidente della Lega Serie A (vedi dichiarazioni, ndr).