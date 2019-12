Zapelloni: “Inter, Lukaku ha fatto una cosa grandissima. Nainggolan…”

Nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + sono stati messi a confronto gli “epurati” estivi dell’Inter, ossia Icardi e Nainggolan. Il giornalista Umberto Zapelloni, ospite del programma, ha fatto un paragone con quanto sta facendo Lukaku, che ha dimostrato di poter sostituire adeguatamente l’argentino.

CESSIONI ILLUSTRI – A Umberto Zapelloni viene chiesto perché l’Inter si sia voluta privare di Radja Nainggolan, e per rispondere usa un altro esempio: «La stessa domanda la farei riferita all’attacco. Perché andare a prendere Romelu Lukaku quando hai in casa Mauro Icardi che i suoi gol li ha sempre fatti? Poi ha reso, evidentemente non c’era l’armonia per tenere Nainggolan che a Cagliari sta facendo una grandissima stagione. Un giocatore che si permette di regalare un rigore (Lukaku a Sebastiano Esposito in Inter-Genoa, ndr) è una cosa grandissima. Si dimentica che l’anno scorso per Nainggolan è stato molto complicato dal punto di vista familiare, ha avuto anche distrazioni di quel tipo».