Zapata: «Tentato dall’Inter ma avevo idee chiare. Felice della scelta migliore»

Zapata torna a parlare della trattativa estiva che l’avrebbe potuto trasferire da Bergamo a Milano, sponda Inter. L’attaccante dell’Atalanta, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Manchester United di Champions League, ammette di non essere deluso dall’epilogo

NERAZZURRO BERGAMASCO – Il nome di Duvan Zapata è stato il più chiacchierato per rimpiazzare Romelu Lukaku (prima dell’arrivo di Edin Dzeko, ndr) ed ereditare la sua maglia numero 9: «È vero, in estate sono stato tentato dall’Inter, ma io avevo le mie idee. Chiare. E alla fine sono contento di essere rimasto all’Atalanta. Credo sia stata la cosa migliore per me e per la mia famiglia. Il mio futuro lo vedo sempre in nerazzurro, ma qui a Bergamo». Queste le parole di Zapata, bocciato dall’Inter per i costi troppo elevati, a fronte di una richiesta esagerata dell’Atalanta anche perché impossibilità a trovare un sostituto adeguato.