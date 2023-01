Zapata, nuovo infortunio prima della Juventus. Ci sarà con l’Inter?

Per Duvan Zapata non c’è pace in questa stagione. L’attaccante colombiano ha subito un nuovo infortunio e salterà la partita importante dell’Atalanta con la Juventus. Contro l’Inter in Coppa Italia ci sarà il calciatore?

STOP – Duvan Zapata sarà alle prese con un nuovo stop in questo periodo. L’Atalanta ha pubblicato le convocazioni sul proprio sito ufficiale, Gian Piero Gasperini ha chiamato 22 calciatori per la partita contro la Juventus e il colombiano non è tra questi però. L’attaccante ha avuto un affaticamento dei muscoli a livello dell’anca destra e la storia recente mette in dubbio anche la presenza per le prossime partite, soprattutto per quella di Coppa Italia contro l’Inter il 31 gennaio.