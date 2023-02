Zanotti: «Ricordo un derby particolare vinto dall’Inter, non ci credevo!»

Riccardo Zanotti, cantautore e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e noto tifoso dell’Inter, in un’intervista rilasciata al Matchday Programme (vedi QUI) in vista di Inter-Milan.

VITTORIA IN UN DERBY – Riccardo Zanotti, noto cantante italiano di “Pinguini Tattici Nucleari” e tifoso interista, parla del suo ricordo più bello in una sfida tra Inter e Milan: «Il derby più bello l’ho vissuto nella stagione 2009-2010 per il 4-0 finale. Ero sul camper di famiglia e insieme a mio fratello lo avevamo visto in una televisione piccolissima, non ci credevamo».