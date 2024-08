Zanotti protagonista contro Immobile: l’ex Inter fa rimontare il Lugano!

Zanotti in estate si è trasferito a titolo definitivo dall’Inter al Lugano, dopo una precedente esperienza in Svizzera al San Gallo. Stasera, il laterale è stato determinante per il pari in UEFA Conference League col Besiktas di Immobile.

MATCH PIROTECNICO – Finisce 3-3 l’andata degli spareggi di UEFA Conference League fra Lugano e Besiktas. Fra i protagonisti c’è anche Mattia Zanotti, nonostante l’ex Inter non finisca nel tabellino dei marcatori. Fa anche meglio di Ciro Immobile, attaccante della formazione turca che non segna ed è sostituito al 71′. Il ritorno sarà la prossima settimana (giovedì 29) a Istanbul. Nel torneo stesso risultato tra Fiorentina e Puskas Akadémia.

Zanotti meglio di Immobile: Lugano-Besiktas finisce 3-3

LA PARTITA – È il Besiktas a sbloccare il risultato al 21′ con Gedson Fernandes, su tiro che Amir Saipi non gestisce al meglio. Ma Zanotti al 34′ serve di prima Uran Bislimi, che firma il pareggio. A inizio ripresa i turchi credono di aver ipotecato la sfida, con Gedson Fernandes che fa doppietta al 51′ e Ali Al Musrati che porta il risultato sull’1-3 quattro minuti dopo. Ma appena si riprende a giocare un sinistro a giro di Renato Steffen dimezza lo svantaggio. Che diventa 3-3 al 63′, quando su apertura sulla destra per Zanotti il cross dell’ex Inter è deviato in rete da Gabriel Paulista, per l’autogol del pareggio.