Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari): “Inter, Conte Ã¨ incredibile! Lukaku…”

Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari): “Inter, Conte è incredibile! Lukaku…”

Riccardo Zanotti, leader dei “Pinguini Tattici Nucleari” e noto tifoso dell’Inter, nel corso del Matchday Programme di oggi in vista di Inter-Napoli (QUI l’intervista a Stefano Sensi), ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri (QUI l’intervista completa).

AMORE PER L’INTER – Riccardo Zanotti, cantante del gruppo musicale “Pinguini Tattici Nucleari” ha parlato del suo tifo per i colori nerazzurri: «L’Inter è una tradizione secolare per la mia famiglia, i miei parenti si sono appassionati a questo Club e questa cosa si è trascinata a noi nipoti, Milano è la nostra seconda casa».

LA NOTTE DI MADRID – Zanotti parla dei festeggiamenti la notte del Triplete: «Nella notte del Triplete siamo usciti in strada a sventolare una bandiera interamente disegnata da noi».

LA SQUADRA DI OGGI – Il cantante conclude dicendo la sua riguardo la squadra attuale allenata da Antonio Conte: «La squadra di adesso mi piace molto, Conte è un allenatore incredibile. Lukaku è maturato tantissimo rispetto a quando giocava in Inghilterra. Sono contento per lui, ha grande tecnica. Anche Lautaro Martinez mi piace, riesce sempre a creare qualcosa».

Fonte: Matchday Programme.