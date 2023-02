Zanotti: «Inter, fatto una canzone che si rifà a Zanetti. Derby? Il più bello…”

Riccardo Zanotti, cantautore, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e tifoso dell’Inter, ha parlato della sua fede interista, di Javier Zanetti (e non solo).

INTERISTA – Queste le parole da parte di Riccardo Zanotti, cantautore, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e tifoso nerazzurro, a Inter.it. «Sono diventato interista da piccolo, perché mio nonno che veniva a lavorare a Milano negli anni della Grande Inter si era appassionato a questi colori e aveva trasmesso questa passione alla famiglia».

MUSICA E INTER – Zanotti ha aggiunto. «Nel 2010 ero in seconda superiore, ricordo perfettamente tutto il percorso in Champions e come arrivammo a quella finale, oltre al sogno del Triplete. Zanetti con le sue falcate mi ha incantato da subito, ho scritto anche una canzone che si rifà a lui e parla di quanto sia importante non mollare, di quella resilienza di cui tanti parlano. Penso che l’Inter la incarni bene».

DERBY – Zanotti sui derby contro il Milan. «Il più bello che ho vissuto è il 4-0 del 2009/10. Ero sul camper di famiglia e insieme a mio fratello lo avevamo visto in questa televisione piccolissima. Non riuscivamo a credere a quel risultato».