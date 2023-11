Zanotti in prestito dall’Inter: «Mi diverto al San Gallo! Mi godo il percorso»

Zanotti, difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in prestito al San Gallo, in un’intervista rilasciata attraverso il canale ufficiale della FIGC, ha parlato della sua esperienza in Svizzera.

PERCORSO DI CRESCITA – Mattia Zanotti ha parlato così della sua esperienza al San Gallo: «Mi sto divertendo e il livello è buono. Per me è la prima volta fuori dall’Italia, a casa da solo e con una nuova lingua. Mi sto godendo il percorso, dopo aver chiesto a Gnonto qualche informazione su cosa sarei andato a trovare. Lui e Latte Lath (cresciuto nell’Atalanta e passato anche per il San Gallo, ndr) mi hanno convinto ad accettare. Per il resto, sono orgogliosissimo di aver portato Lonato e il mio essere bresciano in Nazionale».

Fonte: Canale YouTube FIGC