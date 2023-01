Zaniolo riparte da Milano? Roma vuole cederlo, ma spunta un’ipotesi! – Sky

Zaniolo è ormai un caso alla Roma essendosi anche rifiutato di partire per la trasferta contro lo Spezia. Il club giallorosso lavora alla sua cessione, della quale beneficerebbero pure le casse dell’Inter, ma secondo le ultimissime di Sky Sport si apre anche la pista Milan

IPOTESI – Nicolò Zaniolo e la Roma sono sempre più lontani. Il classe ’99 non è partito per la trasferta contro lo Spezia e attende solo la cessione. Sulle tracce dell’ex talento dell’Inter c’è il Tottenham ma la Roma chiede 40 milioni di euro per una cessione definitiva. Secondo le ultime di Sky Sport, qualora non dovesse arrivare un’offerta del genere, il club capitolino potrebbe anche aprire alla strada del prestito, preferibilmente con obbligo di riscatto. In quel caso andrebbe a inserirsi anche il Milan, come svelato da Manuele Baiocchini, che non disdegnerebbe il colpo con la formula del prestito ma con diritto. Per ora la Roma ragiona solo sull’obbligo. Da parte di Zaniolo c’è il pieno gradimento.