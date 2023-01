Zaniolo, il Milan si tira fuori! Rimane una pista, Inter spettatrice interessata

Zaniolo è al centro dei rumors di questo mercato invernale. Il giocatore della Roma, sul quale l’Inter andrebbe a guadagnare il 15% sulla rivendita, piace al Milan che però nelle ultime ore si è decisamente tirato indietro. Ora rimane solo il Bournemouth: di seguito le ultime di Sky Sport

UNA SOLA PISTA – Nicolò Zaniolo vuole lasciare la Roma ma alle sue condizioni, cosa che ovviamente non sta bene al club giallorosso che chiede almeno 40 milioni di euro. L’ex Inter, sul quale proprio il club nerazzurro ha ancora modo di incassare dalla possibile rivendita, ha scelto il Milan che però nelle ultime ore si è tirato indietro. Secondo le ultime di Sky Sport, infatti, il club rossonero ha fatto sapere ai giallorossi di non poter pareggiare l’offerta del Bournemouth, ossia 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. A questo punto in lizza rimangono solo gli inglesi con la Roma che sta cercando di convincere il giocatore. L’Inter rimane spettatrice molto interessata.