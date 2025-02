Zaniolo: «Contro l’Inter sembrava di giocare in 13, fantastico»

Zaniolo entusiasta dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Inter per 3-0. Il centrocampista si è presentato al Viola Park.

DAY-AFTER – Nicolò Zaniolo si è presentato in sala stampa durante la sua presentazione. Il centrocampista, arrivato dall’Atalanta, ha risposto alla domanda sulla partita di ieri vinta dalla Viola contro i nerazzurri per 3-0: «Contro l’Inter è stata una partita fantastica, sembrava di giocare in 13, abbiamo meritato di vincere. Io prima di tutto voglio capire cosa vuole il Mister e mettermi a disposizione della squadra. Io devo lavorare adesso. Champions League? Siamo una squadra molto forte e possiamo dire la nostra in tutti i reparti. Dobbiamo mantenere la nostra identità e andare in campo con l’idea sempre di vincere. Andare in Champions sarebbe un sogno, ma noi non ci poniamo limiti».

Zaniolo parla anche di Ranieri, ieri decisivo in Fiorentina-Inter

RANIERI – Poi Zaniolo ha detto la sua anche su Luciano Spalletti, ieri al Franchi, e su Luca Ranieri, il quale ha sbloccato la partita: «Spalletti? Ci siamo solo salutati, Ranieri amico mio di infanzia, andavamo a scuola insieme e piangeva quando perdeva le partitelle. Ci avrei veramente pensato che lui facesse un percorso del genere». Zaniolo lunedì sarà regolarmente convocato da Raffaele Palladino per il ritorno a San Siro.