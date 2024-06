Zanetton e Tifosy Capital nel CdA Inter: non una novità assoluta − CdS

Fausto Zanetton, fondatore di Tifosy Capital, è entrato nel CdA dell’Inter. Il dirigente di alta finanza sportiva era grande amico del grande Gianluca Vialli.

INGRESSO – Fausto Zanetton, fondatore della società di consulenza sportiva Tifosy Capital, è entrato nel nuovo CdA dell’Inter. Zanetton ha creato questa società nel 2015 insieme allo scomparso amico Gianluca Vialli. Il nome di Zanetton associato al mondo interista non è una novità, visti i precedenti da consulente di Oaktree nel prestito concesso a Zhang nel 2021 e l’affiancamento a BC Partners l’anno successivo nel tentativo di acquistare il club di Viale della Liberazione.

Zanetton entra nell’Inter: le mosse precedenti

MOSSE – Con Vialli e in compagnia dei due magnati James Dinan e Alex Knaster, Tifosy si era già mossa sul panorama italiano e nello specifico su Pisa e Parma. Zanetton e Vialli si erano conosciuti a Londra, decidendo di dare vita a Tifosy con l’intento di permettere ai supporter, e non solo, di investire nelle proprie squadre per ottenere un ritorno dal punto di vista economico. Inizialmente tutto era nato come una startup, sostenuta dai guadagni in percentuale sulla singola campagna di raccolta. Un anno fa Zanetton aveva lanciato un fondo da 500 milioni per investire nel calcio e da dare in prestito alle società in collaborazione con Fasanara Capital.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia