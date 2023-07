Zanetti: «Vicario era perfetto per l’Inter. Ecco cos’è successo»

Vicario poteva essere il prossimo portiere dell’Inter, ma il Tottenham lo ha preso prima dall’Empoli. Il suo ex allenatore in Toscana Zanetti, collegato per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, è dell’idea che in nerazzurro avrebbe fatto bene.

OBIETTIVO SFUMATO – Con André Onana vicino al Manchester United probabile rivoluzione sui portieri per l’Inter. Che non riguarderà Guglielmo Vicario, ormai andato al Tottenham. Chi lo ha avuto a Empoli, Paolo Zanetti, è sicuro che saprà imporsi: «Sì, assolutamente sì. Credo che Vicario sarebbe stato, secondo me, un portiere perfetto per l’Inter. Poi è stata una questione di tempi: è arrivata un’offerta importantissima, da una squadra importante del campionato probabilmente migliore del mondo. Ed è andato dove merita. Io ho avuto la fortuna di allenarlo, vi assicuro che è un portiere che ha fatto un percorso e oltre ad avere un grandissimo talento ha anche delle doti umane immense. Penso che per lui questa opportunità non sarà un punto d’arrivo ma di partenza, se resta il ragazzo che ho conosciuto avrà tantissima fame e tantissima voglia di vincere trofei».