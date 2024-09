Zanetti torna in campo: calcio a 8 e maglia… Dell’Inter!

Javier Zanetti torna in campo e lo fa nel calcio a otto. La notizia la rilancia Sky Sport, che sottolinea come il vicepresidente nerazzurro giocherà con la maglia dell’Inter Club calcio a 8.

RITORNO IN CAMPO – Dopo il suo addio dal calcio giocato nel 2014, Javier Zanetti – a distanza di dieci anni – torna in campo. E lo fa non più, chiaramente, nel calcio a 11, bensì nel calcio a 8. Seguendo le orme di quanto fatto da altri ex calciatori, fra cui anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il vicepresidente nerazzurro potrà anche vestire nuovamente i colori dell’Inter, dal momento che disputerà la prossima stagione del massimo campionato di categoria con la maglia dell’Inter Club calcio a 8, con sede a Castel Gandolfo.

Zanetti di nuovo in campo: il retroscena sull’Inter Club calcio a 8

RETROSCENA – L’idea, scrive Sky Sport, è nata proprio durante la visita di Javier Zanetti a un Inter Club. Visita in cui era presente anche il tifosissimo nerazzurro Kevin Campagna, presidente della squadra di calcio a 8 dei tifosi dell’Inter. Alla domanda sulla disponibilità di scendere in campo con la squadra, l’ex capitano ha risposto con enturismasmo e ha accettato di imbarcarsi in questa nuova avventura. Con tanto di video in cui sorridente ringrazia il presidente della squadra e aggiunge come non veda l’ora di scendere in campo.