Zanetti testimonial per l’Inter: serata speciale a Milano col sindaco Sala

Zanetti stasera ha presenziato a un evento assieme al sindaco di Milano, Sala. Il vice president dell’Inter ha dato il calcio d’inizio alla manifestazione “Due maglie in più”.

L’EVENTO – “Una serata speciale, che ha coniugato sport, calcio, valori, amicizia e speranza. Quando un pallone apre nuove prospettive.

Due maglie in più, l’iniziativa del CSI Milano in collaborazione con l’istituto penale minorile Beccaria e con il Comune di Milano, è andata in scena presso il centro sportivo M6 di Milano.

Una serata che ha visto in campo sei squadre: una del CSI, una in rappresentanza del Comune di Milano, una degli agenti di Polizia penitenziaria dell’IPM Beccaria, una della Polizia locale e, infine, una in rappresentanza del Centro Sportivo M6. Ogni squadra ha visto scendere in campo anche un giovane detenuto dell’istituto penale minorile Beccaria.

A dare il calcio d’inizio alla manifestazione è stato il Vice President dell’Inter Javier Zanetti, che ha avuto modo di incrociare sul campo del torneo il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Un messaggio, quello di Zanetti per i ragazzi del Beccaria, di vicinanza e di incitamento per una nuova ripartenza”.

Fonte: Inter.it