Zanetti su Inter-Arabia Saudita: «Essenza è la crescita dei giovani»

L’Inter ha chiuso un accordo con il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita per allargare il proprio mercato. Il vice-presidente Javier Zanetti si è espresso su ASharq Business.

FUTURO – L’Inter allarga il suo mercato in Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha l’obiettivo di aumentare il numero dei tifosi e rendere la città di Riyadh il suo centro di investimenti nel Medio Oriente. Il vice-presidente Javier Zanetti ne ha parlato in questo modo: «Fin dalla nostra prima visita qui Arabia Saudita ci ha colpito la passione che i giovani hanno per il nostro Club ed è per noi un onore riuscire a coinvolgerli sempre più all’interno del mondo nerazzurro. Come Inter, abbiamo a cuore lo sviluppo dei giovani calciatori, sia da un punto di vista calcistico che soprattutto umano, e siamo pronti ad impegnarci per esportare nel paese il nostro know-how che va oltre il campo da gioco, toccando anche aspetti sociali e culturali».