Zanetti su Chivu: «Sta facendo bene! Allenatore di lunga carriera»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista per Diretta.it. Tra le sue parole c’è un pensiero importante sul probabile prossimo allenatore Cristian Chivu.

Perché non ha lasciato l’Inter? Ha ricevuto offerte dal Real Madrid nel 2001 e non, e non le ha accettate?

La decisione è stata presa perché si valuta sempre non solo la parte economica, ma anche come ci si sente in un posto. E all’Inter mi sono sempre sentito molto a mio agio, perché sentivo un’atmosfera familiare ed è quello che cerco e che mi piace. Per questo ho sempre deciso di rimanere all’Inter. Che differenze ci sono tra l’Inter di Moratti e quelle che le sono seguite? Sono stati tutti proprietari con visioni diverse, con culture diverse, dinamiche diverse, perché Moratti era ed è una famiglia molto identificata con l’Inter. E da lui siamo passati a Thohir, un uomo d’affari indonesiano che è venuto a cercare di sistemare i conti. Poi è arrivata la proprietà cinese con Steven Zhang, che all’inizio aveva un grande potere d’acquisto e voleva fare grandi investimenti. E ora c’è questo fondo americano, Oaktree, che ha le idee molto chiare e vuole portare l’Inter in alto.

Il suo ruolo è stato modificato nelle diverse gestioni? Sì, ma tutti loro conoscevano bene il mio senso di appartenenza nei confronti del club. La Serie A non è più quella di una volta… Sta tornando, sta tornando. Oggi penso che la Premier sia il campionato numero uno, ma la Serie A sta tornando grazie a squadre che cercano di giocare un buon calcio e la verità è che sta anche ricevendo molta attenzione a livello internazionale, cosa che sicuramente potrebbe giovare a molti club. Zanetti, il suo ex compagno di squadra Chivu, ha fatto un ottimo lavoro sulla panchina del Parma. Interessante, vero? Sì, Cristian sta facendo davvero bene. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha avuto questa opportunità al Parma che ha preso in un momento difficile, quando era in zona retrocessione. Il campionato è finito e il Parma è rimasto in Serie A. Sono convinto che Cristian sia un allenatore che avrà una lunga carriera. Zanetti e la breve parentesi sul Mondiale per Club L’Inter affronterà il River nella Coppa del Mondo per Club, cosa pensa della partita? Sarà una bella partita perché entrambe cercano di giocare un buon calcio. Il River ha un giocatore giovane come Mastantuono, che ha solo diciassette anni, ma gioca con una personalità che lo fa sembrare uno che gioca in Serie A da dieci anni. Zanetti, l’Inter si è interessata a lui? A chi non piace Mastantuono? Tutte le squadre lo vorrebbero, ma costa troppo.