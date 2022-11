Zanetti stimola Satriano: «Gli manca solo il gol, diventerà importante!»

Zanetti si è espresso sulla prestazione di Satriano, partito titolare contro il Napoli (vedi articolo). L’attaccante ex Inter non riesce a timbrare con i toscani ma il suo tecnico crede in lui

IMPORTANTE − Al termine di Napoli-Empoli, Paolo Zanetti spende qualche parola anche per l’ex Inter Satriano: «Gli manca solo il gol, ma sta facendo molto bene. Sta facendo esperienza, è un punto di forza per noi che deve crescere. Ha tutto per diventare giocatore importante».