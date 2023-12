Zanetti: «Simeone ha lasciato bei ricordi all’Inter! Sul mercato…»

Zanetti direttamente da Nyon per i sorteggi di Champions League, intervistato da Mediaset ha analizzato l’Atletico Madrid, avversaria agli ottavi di finale. Poi un commento anche sul mercato di gennaio.

SORTEGGI OTTAVI – Javier Zanetti ha parlato così dell’Atletico Madrid: «Conosciamo bene Simeone, è un mio amico e so benissimo come prepara questo tipo di partite. È un ex Inter che ha lasciato bei ricordi. Contro l’Atletico Madrid sarà una partita difficile e molto equilibrata, sono sicuro che saranno due belle partite. Siamo un gruppo consapevole delle nostre forze, ma anche umile. Abbiamo un obiettivo ben chiaro e i ragazzi lo hanno dimostrato anche ieri contro la Lazio che ci ha messo in difficoltà. Questi sono segnali che fanno crescere la squadra e fanno ben sperare. Rimpianto per il primo posto? La Real Sociedad ha meritato gli ottavi di finale, noi siamo arrivati secondi e sapevamo che questo sorteggio poteva essere complicato però prepareremo al meglio la partita. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario perché ha a disposizione grandi giocatori. ».

SUL MERCATO – Zanetti poi ha risposto a una domanda legata al mercato di gennaio, in particolare l’attacco: «Sanchez era indisponibile e Arnautovic sta tornando dopo un grave infortunio. A gennaio prendiamo un attaccante? In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado che ha deciso di operarsi e quindi valutiamo di cogliere l’opportunità da cogliere per poterlo sostituire».