Zanetti: «Satriano va sempre a mille, è in grande crescita. Ampio margine»

Paolo Zanetti, alla vigilia di Empoli-Verona, ha parlato in sala stampa anche dei giovani in casa toscana. Tra questi Martin Satriano, arrivato in prestito dall’Inter nell’affare Kristjan Asllani

MARGINE − Zanetti cita anche l’uruguaiano in prestito dall’Inter tra i giovani in crescita nell’Empoli: «Grande soddisfazione mettere in campo 4 giocatori dal 2000 in giù. Ottima gara per De Winter in un ruolo diverso da quello che fa di solito. Bene Vicario che ci ha dato una grossa mano nella costruzione e in sicurezza. Satriano è in grande crescita, va sempre a mille, ha avuto un margine importante. Abbiamo giocatori dall’ottimo potenziale».