Zanetti: «Satriano, il gol un segnale importante! Vissuto periodo non facile»

Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Monza per 2-1 ha parlato in particolare del gol realizzato da Martìn Satriano, attaccante in prestito dall’Inter.

UN SEGNALE – Paolo Zanetti ha parlato del ritorno al gol dell’attaccante dell’Inter dopo un momento difficile: «Per Satriano è un segnale importante, ma anche per noi perché per vincere le partite servono i gol degli attaccanti. Ha vissuto un periodo non facile, gioca sempre e non segnava da tanto. Però mentalmente è stato bravo, ha sempre messo la prestazione al primo posto. Ha lanciato un segnale: con il lavoro si ottengono i risultati».