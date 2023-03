Zanetti: «Satriano? Ho visto grossi progressi da lui, su Parisi invece…»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato oggi in conferenza stampa di Martin Satriano, attaccante dell’Inter in prestito.

GOL – Paolo Zanetti ha parlato dell’attaccante in prestito dall’Inter Martin Satriano: «È un centravanti, è normale che ricerchi il gol. Va però detto che è un attaccante utile anche se non segna. Gioca con un bomber come Caputo, questi può scaricargli il peso di aver l’attacco sulle spalle. Sono convinto che sia solo questione di tempo, in allenamento ho visto grossi progressi. Questo mi fa pensare che sia un percorso».

PARISI – Zanetti ha poi continuato parlando di Fabiano Parisi, terzino sinistro in passato avvicinato anche all’Inter: «Parisi è concentrato sull’Empoli. Ad oggi non c’è nessuna cessione già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione corretta. Avere giocatori chiacchierati ci dà maggior pressione e aspettativa. Mi interessa che Parisi lavori per la squadra».