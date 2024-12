Zanetti saluta il 2024: «Grazie Inter! Un anno magico e d’oro»

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ringrazia tutto il mondo nerazzurro per il 2024 appena concluso con la vittoria sul Cagliari. Un anno storico per il club, l’intervento su Instagram.

ANNO SOLARE – Il 2024 ha regalato immense gioie alla tifoseria dell’Inter, a chi lavora nel club e a chi indossa la maglia nerazzurra. Lo Scudetto della seconda stella, il momentaneo primo posto in questo campionato, i successi in UEFA Champions League. C’è stato tanto della nostra squadra in questo anno solare, che ha permesso a Simone Inzaghi di occupare un posto importante tra le big europee. Javier Zanetti, il vice-presidente, ha dedicato un tributo particolare su Instagram.

Zanetti e il tributo alla sua Inter!

TRIBUTO – Zanetti ha scritto nello specifico: «𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞. Non c’è altra parola per un 2024 così bello, magico vissuto insieme alla nostra Inter. Grazie al mister, tutto lo staff, un gruppo di ragazzi eccezionali, i tifosi nerazzurri nel mondo sempre al nostro fianco. Un 2024 d’oro con 89 punti e una partita in meno, miglior attacco e miglior difesa in Serie A per questo anno solare. Due sole sconfitte, una Seconda Stella indimenticabile per tutti noi, una Supercoppa Italiana e tanto lavoro, lavoro e ancora lavoro ogni giorno. Avanti su questa strada per i nostri obiettivi. Grazie per questo grande anno e guardiamo al 2025 con voglia di migliorarci! Forza Inter!»