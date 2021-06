Zanetti: «Di Ronaldo all’Inter uno dei gol più belli visti in vita mia, assurdo»

Zanetti ha parlato per il documentario di DAZN “Ronaldo: El Presidente”, dedicato al Fenomeno che ora è patron del Valladolid. Il vice president dell’Inter ricorda un episodio memorabile di quando sono stati compagni di squadra.

IL MIGLIORE – Javier Zanetti ha un ricordo impresso di quando era con Ronaldo all’Inter: «Nella semifinale di Coppa UEFA, che abbiamo vinto in Russia con lo Spartak Mosca, c’era un freddo assurdo. Sembrava un campo di patate, era impossibile giocare. Lui fece un gol che sembrava stesse danzando! Sembrava avesse le pattine, saltava i giocatori come se fosse una cosa normale. Credo che sia stato uno dei gol più belli che abbia mai visto in vita mia».