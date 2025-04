Zanetti ricorda Papa Francesco: «Con lui nessuna distanza»

Con la morte di Papa Francesco, oggi si è fermato il calcio italiano e tutti gli eventi pubblici. In studio a Sky Sport è intervenuto anche Javier Zanetti, che in passato aveva incontrato il pontefice argentino.

RICORDO – Intervenuto a Sky Sport, Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha ricordato Papa Francesco che nella mattinata di oggi è deceduto a Roma. Questo il ricordo di Zanetti, verso un Pontefice che come lui, era argentino: «Ricordo la passione per il calcio, era tifoso del San Lorenzo. quando l’ho incontrato mi disse a memoria la formazione della squadra campione del campionato argentino. Al calcio ci teneva tantissimo. Abbiamo parlato anche della mia formazione dell’Inter e dell’Argentina, questo rendeva ancora più speciale il legame. Quando ho appreso la notizia questa mattina la mia mente è tornata a quei momenti quando l’ho incontrato per la prima volta. Mi porterò dentro quei ricordi».

PERSONA – Zanetti poi conclude così il suo intervento: «Lui non creava nessuna distanza. Quando lo incontravi lo sentivi molto vicino e credo che questo sia la cosa più bella che lui ha trasmesso a tutto il mondo. Era molto semplice, umile, quando tu parlavi con il Papa trovavi una serenità e quando lui ti parlava ti trasmetteva questo amore».