Zanetti ricorda: «Mourinho ci ha insegnato tantissimo. Legame forte!»

Javier Zanetti ha sottolineato l’affetto e la stima che lo legano a José Mourinho, il traghettatore dell’Inter vincitrice del Triplete nel 2010. Di seguito le sue parole.

RICORDO PIACEVOLE – Javier Zanetti ha parlato del suo legame con José Mourinho in un’intervista concessa alla BBC nel contesto del documento su “Come vincere la Champions League”. Il vicepresidente dell’Inter ha posto l’accento sull’unione costituitasi negli anni vissuti insieme: «Il portoghese fu in grado di creare una famiglia. Eravamo una vera famiglia, i nostri asados piacevano anche a Mourinho. Era un momento di unità, un momento di famiglia».

Zanetti sui valori impartiti da Mourinho ai suoi calciatori

L’ESPERIENZA – Zanetti ha poi proseguito: «Una volta ho detto che mi sarei buttato nel fuoco per José Mourinho. Tra di noi non c’era solo un rapporto allenatore-capitano, ma molto di più. Ci univa un legame umano fortissimo, così come avviene oggi. Quei due anni insieme sono stati molto significativi, tanto per me quanto per lui, e sicuramente rimarranno per sempre nei nostri cuori. Mou ci ha insegnato davvero tanto, facendoci credere di poter fare la storia. E alla fine ci siamo riusciti».