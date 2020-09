Zanetti ricorda Facchetti: “Oggi come ogni giorno nei...

Zanetti ricorda Facchetti: “Oggi come ogni giorno nei nostri cuori”

Zanetti-Facchetti

Giacinto Facchetti, indimenticato capitano e bandiera dell’Inter, è stato ricordato da Javier Zanetti nel 14esimo anniversario della sua scomparsa

RICORDO – Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto con un messaggio per ricordare Giacinto Facchetti. Queste le sue parole. “Oggi come ogni giorno nei nostri pensieri, nei nostri sorrisi, nei nostri cuori. Per sempre. 🙏🏻 04/09/2006 – 04/09/2020“.