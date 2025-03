Zanetti ai ragazzi dell’Inter: «Inclusione e accoglienza nel nostro DNA»

Spazio a Javier Zanetti nella giornata mondiale contro il razzismo. Il vicepresidente dell’Inter ha parlato ai ragazzi delle giovanili.

PER NON DIMENTICARE – Oggi giornata mondiale contro il razzismo e Javier Zanetti è stato portavoce dell’Inter per la speciale iniziativa promossa insieme a Lega Serie A e CSI. Pupi ha accolto i ragazzi del settore giovanile del club al Memoriale della Shoah di Milano. Durante questa visita è stata anche ricordata la figura indelebile di Arpad Weisz. Ebreo, ungherese di nascita, capace di scrivere un importante pezzo della storia dell’Inter e del calcio europeo, prima di dover lasciare l’Italia e, infine, arrendersi allo sterminio nazista.

VALORI – Qui, il vicepresidente dell’Inter ha speso queste parole nei confronti delle nuove generazioni: «La vostra presenza oggi è molto importante. Voi siete la nostra speranza perché un orrore come questo non si ripeta più. I valori dell’inclusione e dell’accoglienza sono nel DNA dell’Inter sin dalla nostra fondazione. Vogliamo che siano parte integrante del vostro percorso di formazione e che siano nel cuore di ognuno dei nostri tifosi». Quando si parla di diritti umani e valori sociali, ovviamente Zanetti non si tira mai indietro. Le leggenda nerazzurra ha fondato anni fa la famosa Fondazione Pupi, ONLUS no-profilt, che ha l’obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.