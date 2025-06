Zanetti: «Proteggerò Chivu, tutta la squadra del triplete è con lui»

Zanetti ha speso bellissime parole nei confronti di Cristian Chivu, nuovo allenatore interista. Stanotte la bella vittoria sul River Plate. Pupi promette protezione, sicurezza e tanto affetto. Queste le sue parole.

VALORI UMANI IMPORTANTI – Javier Zanetti a Sport Mediaset ha parlato benissimo dell’allenatore dell’Inter e suo ex compagno Cristian Chivu. Pupi ha promesso di proteggerlo in questa nuova avventura. Queste le bellissime parole di affetto: «Prima di tutto sono felicissimo per questa chance che sta avendo Cristian, che è un mio fratello, uno dei fratelli della squadra del triplete. Nella chat della squadra gli abbiamo detto che ogni volta che scendo in campo in panchina non sarà da solo, ma tutti saremo con lui. Conosce l’ambiente, il DNA dell’Inter e mi auguro che possa avere un grande progetto con noi perché è intelligente, lo merita, ha valori umani importanti e lo proteggerò nella maniera più massima possibile».

I GIOVANI – Zanetti poi si esprime sui giovani. Pio Esposito ha segnato in Inter-River Plate, Valentin Carboni contro il Monterrey. Insomma, il talento c’è. Pupi Zanetti ha voluto sottolineare questo: «Fondamentale investire sui giovani. Questo Mondiale per Club, per questi ragazzi, noi possiamo contare su di loro e speriamo possano crescere insieme a noi».