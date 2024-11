Un Zanetti da Oscar: al vicepresidente Inter la Guirlande d’Honneur

RICONOSCIMENTO – “Alto riconoscimento per il Vice President Javier Zanetti che, nella giornata di giovedì 31 ottobre 2024, ha ritirato la Guirlande d’Honneur 2024, la più alta onorificenza della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, considerata l’“Oscar della TV e del Cinema sportivo”, riservata ai Personaggi ed alle Istituzioni dello Sport, del Cinema e della Tv, che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori sportivi. Nella Sala Stampa di Palazzo Lombardia, al Vice President nerazzurro è stato conferito il prestigioso riconoscimento che comprende l’inserimento nella “FICTS Hall of Fame”.

Zanetti premiato: il vicepresidente dell’Inter un esempio

NON SOLO – Il Vice Presidente nerazzurro e leggenda dell’Inter, Zanetti, ha ritirato la più alta onorificenza della FICTS, considerata l’“Oscar della TV e del Cinema sportivo”, riservata ai Personaggi ed alle Istituzioni che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori sportivi. Ieri all’evento presente anche l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid Fabio Capello, che ha anche parlato della stagione dei nerazzurri. Lo stesso Pupi ha speso qualche parola nei confronti di Lautaro Martinez. Zanetti si conferma esempio per il club.