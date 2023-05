Zanetti: «Messi non fa parte del progetto Inter. Carboni cresce…»

Javier Zanetti intervistato dall’emittente argentina TyC Sports ha chiuso su qualsiasi possibilità di vedere Messi vestire la maglia dell’Inter. Il vice presidente nerazzurro, poi, ha detto la sua anche sul giovane Valentin Carboni.

PROGETTO – Javier Zanetti parla del progetto dell’Inter e di un suo giovane promettente: «Lionel Messi all’Inter? Il fair play finanziario complica le cose. Oggi il club nerazzurro sta facendo bene le cose, portando avanti un progetto sportivo ed economico in linea con quello che possiamo spendere e incorporare. A chi non piacerebbe avere Messi? Però noi non siamo in grado di poter realizzare ciò. Tutti amano Messi ma sono pochissimi quelli che se lo possono permettere. È giusto che sia così per quello che rappresenta e vale: stiamo parlando dell’ultimo campione del Mondo. E oggi come oggi non fa parte del nostro progetto. Valentin Carboni è un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia calcistica. Da quando è arrivato da noi non smette di migliorare. Quest’anno ha una presenza fissa in prima squadra. È giovane, umile, ascolta. Un giocatore che fa la differenza in ogni momento della partita. Questa Coppa del Mondo sarà molto buona per lui, non vedo ancora un punto d’arrivo ma vedo un grande futuro. Che sia protagonista in questo Mondiale Under 20 aiuta moltissimo per il suo futuro. Lo abbiamo lasciato perché crediamo che avesse bisogno di giocare: è un Mondiale e anche la Nazionale va rispettata. Con Mascherano abbiamo deciso così. Siamo felici, lui lo vediamo contento. È molto importante per la squadra e speriamo che arrivi in finale. Se non ce la farà tornerà sicuramente con l’Inter pe la finale di Champions League».