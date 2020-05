Zanetti, messaggio per Simoni: “Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi”

Zanetti si unisce al cordoglio di tutti gli interisti (e non solo) per la scomparsa dell’ex allenatore Simoni, con cui vinse la Coppa UEFA nel 1998. Poche parole ma significative

CIAO GIGI – La giornata odierna è stata molto movimentata per Javier Zanetti, chiamato a presenziare in tutti i modi nel decimo anniversario dalla vittoria della Champions League 2010. Ma purtroppo oggi è arrivata anche un’altra notizia, tutt’altro che felice. L’ex capitano dell’Inter, come tutti molto toccato per la scomparsa di Gigi Simoni, ricorda così il tecnico nerazzurro della Coppa UEFA 1998: “Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi e un gentiluomo come pochi: rimarrai sempre nei cuori di tutti. RIP”. Di seguito il post pubblicato da Zanetti su Instagram.