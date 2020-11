Zanetti: “Maradona, che gioia giocare con te! Grazie di tutto”

Javier Zanetti

Diego Armando Maradona è morto. Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha voluto ricordare sui propri account social l’emozione provata nel giocare contro chi probabilmente è il più grande giocatore della storia del calcio.

RICORDO – Queste le parole di Javier Zanetti su Diego Maradona: «Ho scelto questa foto perché riflette la felicità che ho provato il giorno in cui ho condiviso con te un campo di calcio! Grazie per il calcio! Grazie per tutto quello che ci hai dato. Riposa in pace, Diego!»