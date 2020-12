Zanetti: “Maldini grande avversario. C’è amicizia e grande rispetto”

Condividi questo articolo

Javier Zanetti

Zanetti, ex giocatore dell’Inter oggi vice-presidente del club nerazzurro, intervistato da “PianetaMilan” ha parlato in breve dell’attuale dirigente del Milan, Paolo Maldini.

NON SOLO KAKÁ – Zanetti, vice-presidente dell’Inter, in una nostra recente intervista ha parlato, tra le altre cose dette, anche del suo più grande avversario nei derby, Kakà (leggi QUI). Intervistato da “PianetaMilan”, l’ex storico capitano nerazzurro ha parlato del secondo più grande avversario sfidato nei derby: «Paolo Maldini. Mi viene in mente Maldini perché con Paolo c’è una grande amicizia e c’è sempre stato grande rispetto da parte mia per tutta la carriera che ha fatto lui nel Milan».

Fonte: pianetamilan.it