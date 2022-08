Zanetti: «Lukaku devastante, importante avere tanti attaccanti diversi»

Javier Zanetti, in ‘Fantastici 10‘ format di Calcio.com, si è concentrato su Lukaku. Il vicepresidente dell’Inter illustra le caratteristiche dell’attaccante belga

DEVASTANTE − Zanetti parla dell’attaccante nerazzurro Lukaku: «Antonio Conte lo conosceva già bene, sapeva che Romelu Lukaku potesse fare tante cose belle insieme all’Inter. Eravamo tutti contenti quando lui è arrivato perché era un ragazzo giovane e ha ancora tanto futuro davanti. La sua caratteristica è la potenza fisica, mi metto nei panni dei difensori: devastante fermarlo. Ha fatto tantissimi gol belli e importanti come in un Derby. C’è bisogno che ci siano attaccanti con diverse caratteristiche, poi spetterà all’allenatore posizionarli in modo tale da renderli al meglio per la squadra».