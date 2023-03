Zanetti: «Lautaro Martinez mio erede? Grande maturità! Felice per lui»

Javier Zanetti nel giorno del 21esimo compleanno della “Fondazione Pupi” ha parlato anche della fascia da capitano a Lautaro Martinez come suo possibile erede.

FASCIA DA CAPITANO – Il vicepresidente Javier Zanetti ha parlato della fascia da capitano all’attaccante argentino, dicendosi felice per il suo percorso all’Inter: «Lautaro Martinez mio erede? Sono felicissimo per il percorso che sta facendo, da quando è con noi è in una crescita continua. Ha una grande maturità e lo sta mostrando con grande personalità».

