Zanetti: «Lautaro Martinez sempre importante. Grande momento con noi»

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni dell’emittente argentina TyC Sports in vista della ‘Finalissima’ tra Italia e Argentina. Il Vicepresidente dell’Inter ha commentato anche le prestazioni di Lautaro Martinez.

GIOCATORE IMPORTANTE – Parlando di Argentina – in vista della partita contro l’Italia – per Javier Zanetti è stato inevitabile citare il numero 10 nerazzurro: «Sarà una grande partita per entrambe le squadre. È molto triste che l’Italia resti fuori dal Mondiale, ma questa partita servirà per ripartire. Resta una delle nazionali migliori del Mondo. Quella argentina è una squadra intelligente, che sa giocare e interpretare i diversi momenti della partita. Davanti ci sono due grandi giocatori come Messi e Lautaro Martinez, che arriva da un grande momento. All’Inter è sempre importante e decisivo quando scende in campo».