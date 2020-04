Zanetti, la moglie: “Insultata. Ma rifiuto Inter contro Juventus ha evitato…”

Paula de la Fuente, moglie di Javier Zanetti, si è sfogata sulle storie Instagram in merito al tema Coronavirus, ricordando le polemiche nate dopo il rifiuto dell’Inter di giocare a porte aperte contro la Juventus e postando gli insulti ricevuti allora

LO SFOGO – Sembra lontanissimo il periodo in cui si discuteva della possibilità di giocare Juventus-Inter a porte aperte agli inizi dell’emergenza Coronavirus. Paula Zanetti, moglie di Javier, si è sfogata su Instagram: “Un mesetto fa ho pubblicato la mia opinione sulla polemica di giocare o meno la partita del 1 marzo 2020. E ho ricevuto queste risposte (si vedono alcuni insulti rivolti a lei, ndr). Il giorno dopo ci raccontavano che si era proposto di giocare quella partita a porte aperte…. E che l’Inter rifiutò. Non e il momento giusto per fare polemiche, ma ogni tanto ci penso: abbiamo evitato un grandissima bomba biologica quel lunedì 2 marzo. Fate i calcoli con almeno 40.000 persone allo stadio…”.