Zanetti: «Inter tornata a vincere con Suning! Fui vicino al Real Madrid»

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa a Marca (qui la prima parte) ha parlato di vari temi legati al mondo nerazzurro

MERITI – Zanetti parla dei meriti di Suning per aver rilanciato l’Inter ai vertici: «Suning? Con i nuovi proprietari abbiamo vinto la Serie A, abbiamo raggiunto la finale di Europa League e siamo tornati agli ottavi di Champions dopo 10 anni. La stabilità c’è, un qualcosa di essenziale. Milan? Entrambe le squadre hanno l’ambizione di essere protagoniste. Noi lo facciamo da diversi anni e il Milan sta andando bene in campionato e questo è un bene per il calcio italiano».

ANALISI – Zanetti parla del momento storico della Serie A: «Sta cercando di essere più protagonista a partire da un’idea molto chiara di gioco. La dimostrazione è la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia. È vero che molte squadre cercano di essere protagoniste. Campionato involuto? Va a periodi. Quando giocavo, la Serie A era impressionante e tutti volevano venire a giocare qui. Per me il campionato italiano è molto difficile da giocare. Non è per tutti. Il calcio spagnolo ha avuto il suo momento e ora è il momento della Premier League. Ma sì, la Serie A sta crescendo molto.».

VICINO – Zanetti parla di un suo approdo al Real Madrid sfiorato anni fa: «Sì, sono stato molto vicino e ho già detto che ero onorato dell’interesse di un club del genere. Erano i tempi di Jorge Valdano come Direttore Sportivo. Ma tutti conoscono la mia storia e sapevano che casa mia è l’Inter. Ecco perché ho deciso di restare quì. Il motivo? L’identificazione con l’Inter e il fatto che giocavo anche in un club con tanta storia, anche se allora ho avuto difficoltà. Le vittorie non arrivavano e non volevo partire senza lasciare traccia. Era il capitano e avevo una grande responsabilità. E sono rimasto».

PARTITE – Zanetti parla di quante volte è sceso in campo al Santiago Bernabeu: «Poche. Penso solo nella finale di Champions League del 2010, perché una volta che abbiamo giocato in Champions League contro il Madrid siamo dovuti andare a Siviglia perché il Bernabéu era chiuso. Dopo il mio ritiro ci ho giocato in una sfida fra leggende. Inoltre, ci ho giocato anche con l’Argentina.».

RICORDI – Zanetti parla della notte del 22 maggio 2010, dove l’Inter conquistò il Triplete nella cornice del Bernabeu: «È stata la notte dei sogni, fantastica, una delle più belle della mia carriera, perché è rimasta per la storia del mio club. Alzare una Champions League che l’Inter non conquistava da 45 anni.».

OPINIONE – Zanetti parla a proposito di Carvajal e di Ancelotti: «Carvajal? È un punto di riferimento, un giocatore molto equilibrato, che da continuità. La prova è che tutti gli allenatori si sono affidati a lui. Ancelotti? Carlo è molto stimato per tutta la sua carriera qui in Italia, per la sua carriera e per il suo modo di essere. È sempre un uomo molto calmo, con i concetti molto chiari. Nella vittoria o nella sconfitta si comporta sempre allo stesso modo. Ho molto rispetto per lui».

Fonte: Juan Castro – Marca