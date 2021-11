Zanetti: «Inter la mia vita, lo sarà per sempre. Fondazione Pupi? Orgoglio»

Javier Zanetti, in occasione di un evento organizzato dalla fondazione Pupi, ha ribadito il suo grande amore per l’Inter. Il vicepresidente ha espresso il suo orgoglio per il progetto

AMORE − Zanetti, così sulla fondazione Pupi, e sulla fede nerazzurra: «Sono sorpreso di come siamo cresciuto, questo grazie a tante persone che ci hanno accompagnato in questi 20 anni. Quando iniziammo con la fondazione non era un periodo semplice in Argentina, noi eravamo giovani e sognanti. Dopo 20 anni sono orgoglioso. L’Inter è la mia vita, sempre sarà così e tutto quello che faccio e farò avrà sempre come parte la Beneamata».