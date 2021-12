Zanetti: «L’Inter ha qualcosa in più. Qualità e tecnica: impressionanti!»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, ha parlato dell’Inter come tra le più difficile squadre affrontate in campionato.

IMPRESSIONANTI – Paolo Zanetti dice la sua riguardo il momento dell’Inter, attualmente prima in classifica: «Con le piccole abbiamo il peso di vincere a tutti i costi, con le grandi, invece, non abbiamo nulla da perdere. A parte i risultati, onestamente credo che i nerazzurri stiano dimostrando qualcosa in più. Anche contro di noi, nonostante in quella partita abbiamo fatto la più bella prestazione di sempre. Si vede una squadra che abbina gioco con una base di Conte, e ha un unione di tecnica e fisicità che è veramente impressionante. L’Inter anche in questo momento è la squadra più forte».