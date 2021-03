Zanetti: «Inter sarà sempre contro ogni forma di discriminazione»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, dopo le dichiarazioni riportate dal sito del club nerazzurro sul tema delle discriminazioni razziali, interviene anche tramite il proprio account Twitter

TWEET – Javier Zanetti ha ribadito anche su Twitter l’impegno da parte dell’Inter contro le discriminazioni. Questo il messaggio da parte del vicepresidente del club nerazzurro. “Giovedì come CSR abbiamo organizzato un evento virtuale per la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Il nostro Club ha a cuore inclusione e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione. #BrothersUniversallyUnited“.