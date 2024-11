Zanetti: «Inter, bilancio positivo! Con la Fiorentina durissima»

Il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti è stato intercettato da Sky Sport durante l’evento per la Fondazione Pupi. Il pensiero va soprattutto alla Fiorentina.

IMPEGNI – L’Inter giocherà questa domenica alle ore 18 contro la Fiorentina. Simone Inzaghi recupererà molto probabilmente sia Davide Frattesi che Francesco Acerbi, anche se è difficile che partano titolari. Fuori invece Benjamin Pavard, che ha subito un infortunio contro il Lipsia. Il francese tornerà fra un mese, l’obiettivo è la Supercoppa Italiana. Intanto il pensiero va subito alla sfida di Firenze.

Zanetti, l’intervento pre Fiorentina-Inter

SFIDA – Mancano pochi giorni al match, anche se oggi la Fiorentina ha giocato in Conference League. Il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti ha detto questo a riguardo: «Inter Campus ha un’esperienza grandissima in tutto il mondo, andare in Argentina per loro è stato molto bello. Il bilancio nerazzurro di fine anno? Mancano tante partite, non ci si ferma mai. Il bilancio è molto positivo comunque, i ragazzi stanno facendo cose straordinarie in campionato e in Champions League. Dimostrano sempre una compattezza di gruppo, questo grazie al grande lavoro del mister e dello staff. Siamo una realtà che pensa al presente ed al futuro, una realtà che vuole essere competitiva. La Fiorentina sarà un’avversaria durissima, sarà una partita molto combattuta a Firenze. Hanno i nostri stessi punti».